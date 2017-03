Rita Ora et Calvin Harris s’étaient séparés en 2014 et depuis, le DJ de 33 ans refusait de laisser la chanteuse interpréter leur titre "I Will Never Let You Down", qu’il a produit. Mais il aurait changé d’avis depuis peu.

Une source aurait confié au tabloïd anglais The Sun, qu’ils "se sont contactés et qu’ils ont réglé leurs différends" et que cela a été "un soulagement pour eux de pouvoir passer à autre chose et de laisser tout cela derrière eux". Rita, qui est encore en contact avec beaucoup d’amis de l’industrie musicale rencontrés grâce à Calvin, va désormais pouvoir retravailler avec eux. Apparemment, elle est en pleine préparation pour son deuxième album solo et a signé chez Atlantic Records UK après son départ du label de Jay-Z, Roc Nation.

Selon Rita, ce second album sera "profondément personnel". "Il va traiter beaucoup de sujets différents comme être une réfugiée, fuir le Kosovo et vivre à Londres" a-t-elle déclaré. La jeune femme de 26 ans est "impatiente" de sortir son album. Il semblerait que l’interprète de "Hot Right Now" veuille changer de style musical car elle dit vouloir faire de la musique qui soit plus "instrumentale" et plus "vraie". "Ce sont de vrai instruments et des paroles crédibles. J’ai grandi non seulement en tant qu’individu mais aussi en tant que femme. Les gens vont voir cela".