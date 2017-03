C’est le fashion faux-pas qui aurait pu marquer 2017! Will.i.am a littéralement été une victime de la mode et en particulier de son pantalon qu’il a perdu dans les coulisses de la version britannique de « The Voice ». Le chanteur s’apprêtait à monter sur scène pour interpréter son nouveau morceau « Fiyah », quand son « feu » a failli être exposé aux yeux de tous. Selon des informations obtenues par le journal The Sun, l’artiste hip-hop de 41 ans se serait confié à des fans présents sur les lieux. «Mince je suis désolé que mon feu se soit pointé. Vous auriez pu voir mon feu. Je courrais en descendant les escaliers et il [son pantalon] est tombé, il fallait donc que j’arrange tout cela.» Aurait-il déclaré.

Toutefois ce n’est pas cette demi-humiliation qui viendra pourrir le moral de Will de son vrai nom William Adams. Avec un nouveau projet « excitant » en préparation avec son groupe Black Eyed Peas la star a au moins une bonne raison de garder le sourire.