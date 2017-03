Depuis qu’il est de retour avec son album Divide, Ed Sheeran mène la grande vie. Le chanteur parcours la planète pour promouvoir ses nouveaux morceaux et multiplie les représentations sur scène. Et tout cela semble rapporter gros à l’interprète de « Shape Of You ». Et pour preuve Ed n’arrête pas de dépenser ces derniers temps. Après avoir fait construire un pub chez lui et fait installer une salle de gym chez ses parents, l’artiste de 26 ans a décidé de s’offrir un pied-à-terre en Italie.

Ed aurait jeté son dévolu sur une villa luxueuse où il prévoit de s’échapper dès qu’il le pourra et se créer de nouveau souvenir avec sa compagne Cherry Seaborn, sa famille et ses amis. C’est la raison pour laquelle Ed donnera le coup d’envoi de sa tournée européenne dans la ville italienne de Turin, le 16 mars prochain. Ed souhaite pouvoir profiter de ses proches avant de prendre la route. C’est d’ailleurs ce qu’il a confié à la version italienne du magazine Vanity Fair.

«Je viens d’acheter une propriété en Italie. Je ne veux pas dire où elle se trouve, mais c’est un endroit magnifique. Ma tournée va commencer en Italie parce que je veux passer un peu de temps là-bas dans ma nouvelle maison.» A-t-il déclaré.