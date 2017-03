Irina Shayk a eu droit à une «magnifique» fête prénatale à Los Angeles en début de mois. Le mannequin de 31 ans attend un bébé avec son compagnon, l’acteur Bradley Cooper. Et les futurs parents qui ont hâte de voir leur petit bout de chou pointer le bout de son nez ont célébré l’heureux évènement entourés d’amis et de membres de leur famille respective. Les invités ont pu déguster toute sorte de canapés. Apparemment Bradley et Irina connaissent déjà le sexe de leur futur bébé et c’est d’après ce dernier que le couple aurait choisi le thème de décoration de la salle. Le moins que l’on puisse dire c’est que les proches de l’acteur et du top-modèle savent garder un secret puisqu’aucun des participants à l’évènement n’a souhaité dévoiler le sexe de l’enfant.

