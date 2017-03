Khloe Kardashian est raide dingue de Tristan Thompson et est prête à toutes les folies pour les beaux yeux du basketteur.

C’est donc sans surprise que la vedette du petit écran a mis les petits plats dans les grands et organisé une fête grandiose pour célébrer les 26 ans de son compagnon. Lundi 13 mars dernier, l’héroïne de « L’Incroyable Famille Kardashian » avait planifié une soirée sur le thème de l’or.

Tout devait être blanc et doré, Khloe est allée jusqu’à réclamer des Kit Kats plaqués or. Le moins que l’on puisse dire c’est que Tristan a adoré le geste de sa belle. Dans une courte vidéo tournée lors de l’évènement, on peut voir le joueur de NBA en extase devant la déco bling-bling s’écrier : « C’est fantastique ».