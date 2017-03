C’est accompagné d’un coach pour garantir sa sobriété que Ben Affleck s’est présenté à la cérémonie des Oscars en février dernier.

L’acteur de 44 ans a récemment révélé s’être battu contre son addiction à l’alcool. Il aurait même suivi une cure de désintoxication en secret. Et pour l’aider à rester sur le droit chemin et à faire bonne figure vis-à-vis de ses confrères au Dolby Theatre de Los Angeles, le père de famille a fait appel à un professionnel. C’est en tout cas ce que rapporte le site Entertainment Tonight.

Selon une source qui s’est confié au media américain : « Il [Ben] a suivi un traitement et il se sent beaucoup mieux. Il l’a fait pour lui et pour sa famille. Sa famille est toujours une priorité pour lui. »

Ben et son épouse Jennifer Garner -avec laquelle il a eu ses trois enfants: Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans)- ont récemment fait annuler la procédure de divorce, un rebondissement que le couple doit peut-être à la sobriété de l’acteur oscarisé.