Shawn Mendes va faire ses premiers pas au cinéma dans le long-métrage de son compatriote canadien Ivan Reitman «Summer of Love ». Le chanteur de 18 ans va échanger la scène pour le grand écran mais cela ne signifie pas forcément que Shawn fera une croix sur la musique puisque « Summer of Love » est en réalité une comédie musicale, le jeune homme sera donc dans son élément. En ce qui concerne l’intrigue, très peu de détails ont été dévoilés. Reitman aurait choisi l’été 1967 comme contexte, l’époque où les hippies et les personnes associées au « Flower Power » manifestaient contre la guerre du Vietnam dans les rues de San Francisco.

