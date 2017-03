Taylor Swift pourrait bel et bien lancer sa propre plateforme de streaming. L’interprète de « Bad Blood » -qui a fait retirer son catalogue musical de Spotify en 2014 après un désaccord concernant les royalties- a rempli des documents lui permettant de créer un site internet comprenant du «contenu multimédia non-téléchargeable ».

En plus de ce site qui devrait s’appeler «Swifties», Taylor devrait sortir sa première ligne d’instruments de musique comme des guitares, des plectres de guitare et des baguettes de batterie. Le site TMZ rapporte également que la jolie blonde de 27 ans prévoit d’organiser des camps de vacances et des retraites pour les mélomanes. Elle souhaiterait également proposer des cours de musique en ligne.

Cette nouvelle intervient après que Taylor a mis la pression à Apple Music pour que le géant change sa politique qui consiste à ne pas payer les artistes quand les utilisateurs qui les écoutent sont encore en période d’essai. La chanteuse avait écrit sur Tumblr: «Je suppose que vous savez tous qu’Apple Music va offrir une période d’essai de 3 mois à toutes les personnes qui rejoindront le service. Mais je ne sais pas si vous savez qu’Apple Music ne payera pas les compositeurs, les producteurs et les artistes sur ces 3 mois. Je trouve cela choquant, décevant et très éloigné de l’image progressiste et généreuse de cette entreprise.»