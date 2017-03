Depuis plus d’un an, Zayn Malik, ancien membre des One Direction, vit une idylle avec Gigi Hadid, top-modèle chouchou du monde de la mode. Et les spéculations et autres rumeurs concernant le couple vont bon train. Tantôt on les soupçonne d’être fiancés, et une simple photo de Gigi un peu plus ronde que d’ordinaire engendre de nombreuses suspicions de grossesse.

Quant à Zayn, le jeune homme de 24 ans se sent plus libre depuis qu’il a quitté son boysband. Il tient à prouver au monde entier qu’il a grandi -notamment en enchainant les tatouages de mauvais garçon et les chansons sur le sexe. De toute évidence le beau brun n’est pas (ou plus) un fils à maman. D’ailleurs dans une nouvelle vidéo pour la campagne publicitaire de la marque Versus Versace, Zayn fait savoir à la belle Gigi qu’il préfère passer du temps avec elle plutôt qu’avec sa mère.

Dans le clip on peut voir un Zayn au top de sa forme se faire interviewer par la belle Gigi qui lui demande alors: « Quand tu es seul, qui veux-tu à tes côtés? » Ce à quoi Zayn a répondu sans hésitation « Toi ». Gigi certainement charmée par cette déclaration a marqué une courte pause avant de répliquer « Merci bébé ». Puis Zayn a ajouté : « Et nos chiens aussi et parfois ma mère, elle prépare de bons petits plats. Et d’autres membres de ma famille, ouais, je vous aime tous.»