Demi Lovato est « très fière » d’elle! L’ancienne star Disney a gagné sa bataille contre ses addictions à la drogue et à l’alcool. Elle célèbre aujourd’hui cinq ans de sobriété. L’interprète de « Cool For The Summer » est heureuse lorsqu’elle regarde le chemin qu’elle a parcouru. Elle admet toutefois avoir connu des « hauts et des bas » si bien qu’elle a même failli céder à la tentation. Partageant sa joie vis-à-vis de ce qu’elle a accompli, Demi a écrit sur Instagram « Je suis tellement reconnaissante. Ça a été une véritable aventure. Tellement de hauts et de bas. Il y a eu tellement de fois où j’ai eu envie de replonger mais j’ai prié Dieu de me soulager de cette obsession. »

Selon la chanteuse être sobre aujourd’hui est un véritable miracle. Pour Demi il n’y a pas de doute, c’est la spiritualité qui lui a permis de vaincre sa dépendance. « Je suis très fière de moi mais je n’aurais jamais pu le faire sans mon pouvoir suprême (Dieu), ma famille, mes amis et toutes les personnes qui m’ont soutenue. Je me sens humble et joyeuse aujourd’hui. Merci à tous d’être restés à mes côtés et d’avoir cru en moi. » A-t-elle conclu.