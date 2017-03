Mieux vaut rester à l’écart des filles de Dwayne Johnson! L’acteur de 44 ans a récemment posté une vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée «La Vérité sur Le Catch». Dans le clip, il répondait à une série de questions sur son sport favori. The Rock, qui est le papa de Simone, 15 ans et d’une petite Jasmine âgée de 15 mois, se révèle être un vrai papa poule. L’ancien champion de catch professionnel, en couple avec Lauren Hashian a déclaré avec humour qu’il serait sans merci avec les prétendants de leurs filles. "Si Simone venait me voir et me disait qu’elle voyait quelqu’un, je lui dirais : ‘Ok, amènes-le moi’." a-t-il affirmé. Il explique qu’ensuite il le "prendrait par la gorge" et "l’étranglerai à mort", ce qui devrait "le calmer", avant d’"escorter" sa fille loin du jeune homme. "C’est comme ça que je réagirais" affirme Dwayne.

Après ces propos humoristiques, la star a partagé un extrait de la vidéo sur son compte Instagram avec comme légende les mots suivants : "Je suis un père aimant et sage qui croit en une ‘vraie poignée de main’. Mais la main peut glisser et se retrouver sur la gorge". Les potentiels petits-amis de Simone, eux doivent moyennement rire…