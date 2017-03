Ed Sheeran prévoirait-il de monter un zoo? Le chanteur de 26 ans a révélé au tabloïd anglais The Sun qu’il possédait chez lui toute sorte d’animaux, notamment «des loutres, des hérissons, des hérons, et des chouettes». Il affirme : «C’est un super environnement». Mais ce n’est pas un havre de paix chez l’interprète de «Shape of You» qui a confessé que tout ce petit monde ne s’entendait pas forcément. «Une des loutres a mangé toutes les carpes koi que j’avais mis dans la mare» explique l’artiste britannique. «Depuis, elle a des goûts de luxe et ne veut que manger ce type de poisson».

Ed, qui vit avec sa petite amie Cherry Seaborn, possède aussi deux chats. Il avait précédemment affirmé qu’il avait su qu’il aimait vraiment Cherry le jour où il avait accepté que le couple adopte les félins. En parlant de sa bien-aimée, il avoue: «Je suis le plus heureux des hommes depuis que j’ai passé un an en sa compagnie», avant d’ajouter « Je me sens plus en sécurité, maintenant on vit ensemble et on a des chats. Je crois que quand un couple adopte des chats, le pas est franchi.»