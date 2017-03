Gwyneth Paltrow pourrait faire de Brad Falchuk un homme honnête. L’actrice de 44 ans fréquente le grand nom de la télévision -à qui on doit des séries à succès notamment « American Horror Story »- depuis août 2014 et envisage depuis plusieurs semaines de passer le reste de ses jours à ses côtés.

« Ils parlent de mariage tout le temps et ils savent que cela va se faire » rapporte une source proche des deux intéressés. En outre, Brad entretiendrait une relation très forte avec Apple, 12 ans et Moses, 10 ans, les deux enfants de l’actrice oscarisée, tous deux nés de sa précédente relation avec le leader du groupe Coldplay, Chris Martin. « Ses enfants l’adorent et ils pensent que c’est le meilleur » a ajouté la source qui s’est exprimée dans les colonnes du magazine américain Us Weekly. Brad serait même parvenu à séduire le père des enfants de Gwyneth qui verrait en lui « un homme bien ». « Chris approuve totalement Brad. Il trouve que c’est un mec bien ».

Quant à la relation qui lie Gwyneth à Chris, l’informateur affirme qu’elle est « fantastique » et que les deux anciens amants se considèrent toujours comme des « meilleurs amis ».