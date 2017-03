Amanda Seyfried et Thomas Sadoski sont de vilains cachottiers! Le couple s’est marié dans le plus grand secret le weekend dernier. Apparemment, aucun des proches des deux stars n’a assisté à la noce. Le duo aurait pu garder le secret pendant encore plusieurs semaines mais l’acteur de 40 ans n’a pas su cacher sa joie et a admis que son mariage avec la blonde était « parfait ». C’est sur le plateau du « Late Late Show » de James Corden que Thomas a vendu la mèche. « Nous nous sommes enfuis… Nous sommes partis pour la campagne avec un pasteur, nous n’étions que tous les deux et nous avons fait notre truc. C’était une journée formidable. C’était parfait.» Il n’y pas de doute Thomas nage dans le bonheur à l’heure actuelle. Amanda et lui attendent d’ailleurs leur premier enfant qui devrait naître très prochainement. L’actrice de « Lolita Malgré Moi » s’est dit « plus que prête à rencontrer l’enfant ».

