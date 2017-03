Matthew Perry alias Joe dans la série «Friends» était sur le plateau de Jimmy Kimmel jeudi soir. L’acteur de 47 ans a révélé qu’il fréquentait la même école primaire que le Premier Ministre canadien Justin Trudeau. Mais les deux personnalités étaient loin d’être les meilleurs amis du monde. Matthew a déclaré que lui et ses amis « passaient à tabac » le jeune Justin, car ils étaient jaloux de ses performances sportives. « Il excellait dans un sport où nous n’étions pas bons. C’était de la jalousie pure et dure » confesse-t-il. D’ailleurs Matthew a émis, avec humour l’hypothèse selon laquelle les brutalités qu’ils lui ont faites subir auraient motivé Justin Trudeau à devenir président. La star de « 17 ans encore » affirme qu’il n’est cependant pas fier de ce qu’il a fait et a qualifié son comportement d’ « horrible ». D’ailleurs il n’envisage toujours pas de reprendre contact avec le Canadien. Il a expliqué « J’ai honte. Je ne veux pas y penser ».

