Tyra Banks a publié jeudi un tweet dans lequel elle a confirmé qu’elle allait présenter la prochaine saison de « Top Model USA » ou « America’s Next Top Model ». Elle a tweeté : « ANTM m’a manqué alors maman est de retour ! #ANTM #ANTM24 ». Le mannequin avait quitté l’émission en février dernier en tant que présentatrice et n’était plus que productrice executive du show. Tyra fait donc un retour en force sur le petit écran puisqu’elle va également présenter la prochaine saison de « America’s Got Talent ». Tout le monde semble très heureux du retour du mannequin dans le programme, que ce soit les fans ou encore le producteur Ken Mok qui a déclaré « Tyra a toujours été dans mon coeur ».

Quant à l’intéressée, elle s’est peu après dite « touchée » par la fan-base du show, qui l’avait décidée à faire son retour en tant que présentatrice. « Je ne pouvais pas rester derrière la caméra car Top Model USA est inscrit dans mon ADN maintenant » a-t-elle ajouté.

Un peu plus tôt, le top de 43 ans avait remercié la chanteuse Rita Ora sur le réseau social, de l’avoir remplacée lors de la dernière saison de l’émission-concours. L’interprète de « Hot Right Now » a répondu que « c’était un grand honneur et plaisir » d’avoir participé à « Top Model USA ». La saison 24 de la série devrait donc sortir cet été aux Etats-Unis.