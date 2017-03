Lindsay Lohan était présente sur le talkshow anglais «John Bishop: In Conversation With» hier soir. L’actrice a révélé que son ex petit-ami l’homme d’affaires Egor Tarabasov était violent avec elle. Elle a déclaré avoir été «dans une relation très abusive» avec lui et que celui-ci la «frappait beaucoup». Mais la star de « Lolita Malgré Moi» n’a pas réalisé tout de suite que quelque chose n’allait pas. Elle explique qu’au début, elle voyait cette violence comme « normale ». « Quand je regarde en arrière, je pense que j’ai vu ma mère endurer la même chose. Je suis restée parce que c’était normal pour moi » a-t-elle confié. Mais rester au côté du milliardaire russe malgré les violences domestiques n’a pas été facile pour l’actrice qui se souvient du soulagement qu’elle a ressenti au moment où son calvaire a cessé. « Je priais pour qu’il s’en aille et dieu merci, il l’a fait. C’était tellement affreux que je ne voulais pas que quelqu’un sache ce qui se passait, alors je n’en parlais pas.»

Lindsay affirme cependant avoir repris le contrôle de sa vie depuis sa rupture avec le businessman de 23 ans. L’ex-enfant star a tourné la page Egor et se concentre désormais sur ses projets professionnels, elle espère notamment incarner Ariel dans le remake du film d’animation Disney «La Petite Sirène».