Dans une interview pour la BBC, la chanteuse Zara Larsson a révélé qu’elle souffrait de paralysie du sommeil. Après avoir évoqué avec les journalistes ses plans de carrière pour le futur, la suédoise a expliqué à quoi ressemblaient ses crises. « C’est tellement flippant » a-t-elle confié « En gros tu te réveilles et tu ne peux littéralement pas bouger. Ton cerveau est actif mais ton corps n’est pas encore réveillé ». Selon la chanteuse, ses crises durent environ « une minute et demi » et subviennent lorsqu’elle est « très stressée » et a « beaucoup de choses auxquelles elle doit penser ».

Mais l’interprète de « Lush Life » n’est pas la seule célébrité à souffrir de ces troubles. En novembre dernier, le mannequin Kendall Jenner avait révélé qu’elle était aussi atteinte de ce type de paralysie dans « L’Incroyable Famille Kardashian ».