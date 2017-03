L’ex-petit ami de Jennifer Lopez, Casper Smart a déclaré à « Entertainment Tonight » qu’il supportait à « 100% » la nouvelle relation de la chanteuse avec son nouveau boyfriend Alex Rodriguez. Casper et Jennifer s’étaient séparés en 2016 après une relation mouvementée qui avait duré près de quatre ans.

Quand le présentateur a demandé au danseur s’il était content pour elle, il a répondu « Bien sûr. Je veux le meilleur pour elle. Nous sommes amis. Nous n’avons que du respect et de l’amour l’un pour l’autre ». Avant de se séparer, les deux stars étaient parties en tournée tous les deux et Casper s’est confié sur cette aventure. « C’était fatiguant mais génial de voyager pendant six mois autour du monde. » explique le chorégraphe. « Il y avait beaucoup de travail et chaque jour, nous allions toujours plus loin pour améliorer le show. Mais c’était amusant ».