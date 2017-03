Victoria Beckham était ce vendredi l’invitée du show « Today », l’occasion pour la star d’expliquer pourquoi elle ne souhaitait prendre part à la reformation des Spice Girls. « Il n’y aura pas de reformation parce que je pense que notre performance lors de l’ouverture des JO de Londres était une façon de célébrer ce que l’on a accompli ». L’ex-chanteuse a poursuivi en affirmant qu’elle et les autres membres du groupe se parlaient toujours et qu’elles s’entendaient vraiment bien, mais qu’il était temps de passer à autre chose. Enfin Madame Beckham a terminé sur une petite note nostalgique et affirmé: «Mais je serais toujours Posh!»

