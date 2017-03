Le départ de Camila Cabello du groupe Fifth Harmony a beaucoup fait parler. La belle brune de 20 ans s’est finalement confiée, au magazine FAULT, sur cette décision, qu’elle trouvait nécessaire, même si elle a longtemps eu peur de faire une erreur. Ce n’est jamais facile de tourner la page sur une période importante de sa vie, et Camila avait très peur de se lancer en solo. Elle a décidé de quitter ses copines, Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane, et Lauren Jauregui, en décembre dernier, et elle est heureuse d’avoir franchi ce cap aujourd’hui. Sa carrière en solo lui permet de s’exprimer plus librement, et c’est tout ce dont elle avait besoin. Au sujet de son départ, elle a déclaré : « Je pense que la chose qui me faisait le plus peur c’était de quitter un projet qui avait du succès pour réaliser un nouveau rêve et suivre un nouveau chemin plein de questions auxquelles vous êtes la seule qui peut répondre. Mais même si je suis reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de faire partie de mon ancien groupe, m’exprimer en tant qu’artiste devenait une nécessité. » Par ailleurs, l’interprète de « Hay Ma » est une perfectionniste, elle se sent « frustrée » quand sa musique n’est pas à la hauteur de ses attentes. Son premier album solo promet ainsi de nombreux hits. Camila espère dévoiler ses premiers titres, cet été, puis son premier album solo, durant l’automne 2017.

