Si l’histoire d’amour entre Drake et Jennifer Lopez n’a pas duré longtemps, le rappeur semble tout de même bouleversé par sa romance avec la bomba latina. Dans son nouvel album, ‘More Life’, il n’a pas manqué d’évoquer la chanteuse. Il a ainsi avoué qu’il était un homme comme les autres, lorsqu’il est ivre, il écrit à son ex. S’il ne donne pas plus de précisions sur cette relation bien mystérieuse, il semble que J-Lo fasse désormais partie de son passé, puisqu’il n’a plus son numéro et tous les messages qu’il lui envoie lui reviennent. Dans son titre « Free Smoke », il déclare ainsi : « J’envoie des messages à J-Lo quand j’ai bu / Vieux numéro, donc ça revient ». L’interprète de « Ain’t Your Mama » a rapidement oublié Dreezy, et elle semble être passée à autre chose. Elle a retrouvé l’amour dans les bras du sportif Alex Rodriguez et semble très heureuse. Quant à Drake, nul doute qui retrouvera aussi vite l’amour.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.