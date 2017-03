La nouvelle a été annoncée ce weekend: George Michael sera enterré aux côtés de sa mère dans le cimetière de Highgate West dans le nord de Londres cette semaine. Certains de ses fans ont d’ailleurs décidé de se recueillir sur le lieu où leur idole reposera. Bon nombre d’entre eux sont allés jusqu’à payer 14 livres soit près de 16 euros afin d’effectuer une visite guidée du cimetière où il sera enterré, selon le journal britannique Daily Star.

Pour le moment peu de détails concernant les funérailles de George ont été dévoilés. Si ce n’est que ce sera un « petit » événement. En effet, les obsèques de l’interprète de « Careless Whisper », se dérouleront dans une chapelle ne pouvant accueillir que 30 personnes. De plus les invités seront prévenus quelques heures avant la cérémonie afin qu’elle se déroule dans la plus grande discrétion et pour éviter d’attirer les fans. Geri Horner devrait donner un discours en hommage à George à la place d’Andrew Ridgeley, ancien membre de Wham!, pour qui s’exprimer sur la mort de son collègue serait trop difficile.