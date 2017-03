Guy Richtie, le réalisateur des films « Sherlock Holmes » va réaliser la prochaine adaptation du film d’animation « Aladdin » au cinéma, et selon Sean Bailey, le président de Motion Picture Production pour les studios Walt Disney, le film sera très différent de tout ce que Disney a pu faire auparavant.

Interviewé par Vulture.com, Sean a déclaré : « Guy est intéressé par le fait de faire un film Disney et nous en avons beaucoup parlé » Selon Guy, le sujet principal du film est les « voyous des rues » et « Aladdin est un voyou qui fait le bien ». Même si Sean Bailey ne voit pas forcément les choses de la même manière et cherche avant tout à respecter la version originale du film, il a souligné le fait que la comédie musicale sera « remplie d’énergie ».

Avant cela, l’équipe du film avait mis en ligne une annonce pour trouver qui incarnera les personnages de Jasmine et Aladdin dans le film. Selon l’annonce, ils recherchent des « inconnus » afin d’interpréter ces rôles. Le tournage aura lieu à Londres et les acteurs devront avoir l’autorisation de travailler au Royaume-Uni.