Iggy Azalea est prête, elle a révélé que son prochain single « Mo Bounce » sortira dans quelques jours, plus précisément le vendredi 24 mars.

« Mo Bounce » sera le premier extrait de son second album solo, « Digital Distortion », à paraître d’ici la fin de l’année. Il succèdera à « the New Classic », sorti en avril 2014.

À la suite de cette annonce, la rappeuse a également partagé la pochette de son single sur les réseaux sociaux, ou elle y pose en bikini face à un miroir.

La rappeuse et mannequin australienne a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie, ce vendredi 24 mars, de son nouveau single. En effet, après de nombreux teasers, et notamment une série de photographies postées sur les réseaux sociaux avec le hashtag « #MoBounce », Iggy Azalea s’apprête à dévoiler un tout nouveau morceau, extrait de son prochain album à découvrir dans le courant de l’année 2017.

Mais avant de dévoiler la date de sortie ainsi que la pochette de son nouvelle single, Iggy Azalea a proposé un petit jeu à ses fans sur Instagram. En effet, elle a posté plusieurs images, 9 aux totales, à la façon d’un puzzle, qu’il fallait remettre dans le bon ordre et assembler pour voir apparaître la pochette de « Mo Bounce ».

Récemment, la rappeuse aux physiques affolants s’est excusée auprès de ses fans pour le retard pris pour la sortie de son second album solo, évoquant des « changements personnels ». Pour cause sa rupture avec son ancien compagnon et joueur de NBA Nick Young et le fait de s’être fait renvoyer par son mentor T.I. Ainsi depuis la sortie de son album « The New Classic » en 2014, l’australienne nous faisait patienter, même un peu trop au goût de ses fans.

Après avoir tenu sa promesse de dévoiler de nouveau hits en mars, on est plutôt confiant pour la suite, encore un peu de patience.