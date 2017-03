Jason Derulo a révélé qu’il avait pensé faire une pause dans la musique pour consacrer plus de temps à sa carrière d’acteur. Le chanteur a toujours été passionné par le cinéma. Il a d’ailleurs étudié le théâtre à l’université. Depuis la sortie de son premier album intitulé « Everything Is 4 » en 2015, Jason a fait des apparitions à la télévision comme dans la série « Lethal Weapon » ou encore « Empire » mais le jeune homme veut « faire plus » et passer « quatre mois sans faire de concerts ni de musique ». Ce qui pourrait lui permettre de participer à un long métrage.

«C’est quelque chose que je veux faire depuis longtemps (…) et je veux vraiment prendre le temps de jouer sérieusement » a-t-il affirmé.

Mais avant cela, l’artiste de 27 ans doit finaliser son premier album studio depuis deux ans qui comporte des duos « inattendus » comme « Swalla » en collaboration avec Nicki Minaj et Ty Dolla $ign.

A ce propos, Jason a déclaré « J’ai vraiment adoré travailler sur cet album. C’est l’album le plus personnel que j’ai fait, c’était incroyable ». Apparemment, ce nouvel album contiendra peut-être aussi une collaboration avec le DJ Calvin Harris comme l’a laissé entendre le chanteur : « Calvin et moi avons été en contact et nous sommes tous deux intéressés par l’idée de bosser ensemble. On a tous les deux des emplois du temps très chargés mais j’espère que ça se fera ».