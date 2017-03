Mel Gibson, qui avait auparavant été accusé d’antisémitisme a discrètement affiché son soutien au ‘Survivor Mitzvah Project’, une fondation qui apporte son aide au survivants du génocide nazi qui a fait plus de 6 millions de morts dans les populations juives.

L’actrice Zane Buzby, qui soutient activement le projet -aidant les victimes du nazisme « oubliées ou négligées »- a déclaré : « Mel Gibson aide les survivants de l’Holocauste dans huit pays, c’est remarquable. » « J’ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à changer de voie, et je pense que tout le monde fait beaucoup d’erreur dans la vie, je crois que ce que vous faites de vos erreurs définit quel genre d’être humain vous êtes » affirme la star du film « Oh God ! ». Selon Zane, Mel s’est repenti après avoir été accusé de racisme et de sexisme à cause de vidéos publiées en ligne en 2010 où l’acteur avait proféré des insultes très lourdes de sens.

« Il s’est éduqué lui-même. Il a fait beaucoup de travail philanthropique et je pense que les actes ont beaucoup d’importance… et ses actes ont aidé beaucoup de gens » explique Zane.