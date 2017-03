Alors qu’elle est en pleine tournée, Perrie Edwards ne pense qu’à une chose : son chéri, Alex Oxlade-Chamberlain, qu’elle est impatiente de retrouver. Très amoureuse, elle n’a pas manqué de rappeler au monde entier que le footballeur lui manquait plus que tout au monde. Les deux stars sont en couple depuis l’année dernière, après une rupture tumultueuse entre Perrie et Zayn Malik. Aujourd’hui, la belle blonde est finalement passée à autre chose. Très heureuse avec Alex, elle a publié une photo d’eux sur Instagram, et a écrit : «Désolée pour cette publication super nian-nian… Mais m**** il me manque tellement ! @alexoxchamberlain ». La photo montre les deux tourtereaux en train de s’embrasser passionnément. Si la chanteuse des Little Mix est longtemps restée discrète sur cette nouvelle relation, depuis peu, elle n’hésite pas à dévoiler quelques éléments de sa vie privée avec le sportif. Interrogée sur l’amour de sa vie pendant une interview, il y a quelques semaines, Perrie avait déclaré : « J’ai un petit-ami. Il s’appelle Alex, il joue pour Arsenal. Il est très mignon, et beau, et sexy ».

