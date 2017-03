Selena Gomez a rejoint The Weekend son chéri dans sa ville natale de Toronto ce week-end, où le couple s’est rendu au Ripley’s Aquarium dimanche. Le chanteur de 27 ans a posté plusieurs clichés de leur petite escapade dans sa story Instagram. On peut notamment y voir Selena assise sur le sol en train d’admirer des méduses nageant dans un aquarium géant, ou bien l’interprète de « Starboy » poser en compagnie d’autres animaux marins.

Mais la présence du couple de stars à l’aquarium n’a pas laissé les autres visiteurs indifférents et certains ont posté des messages sur les réseaux sociaux afin de manifester leur surprise et leur excitation. Un fan a notamment tweeté : « JE VIENS JUSTE DE VOIR THE WEEKEND ET SELENA GOMEZ DANS LE CENTRE-VILLE WAHOOUUU »

Cette nouvelle intervient après que le jeune homme a loué une salle de cinéma entière pour l’interprète de « Hands To Myself » afin que les deux amoureux puissent regarder le film « Get Out » sans être dérangés. Rien ne semble être trop beau pour Selena!