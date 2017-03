Zayn Malik était interviewé dimanche par le Sunday Times Style magazine à qui il s’est confié sur sa relation avec le top model Gigi Hadid, et sur leurs habitudes de couple. Il a révélé : « Je l’appelle Gee, elle m’appelle Zee. On se donne aussi d’autres surnoms, mais ce sont des surnoms privés ». L’ex-membre des One Direction a également confié que le couple vivait ensemble depuis l’an dernier à Los Angeles et que même si la belle avait rencontré sa famille à Londres « plusieurs fois », il ne l’avait pas « encore » emmenée dans sa ville natale, Bradford.

Le chanteur de 24 ans est aussi revenu sur la «surprise » qu’il avait faite à Gigi lorsqu’il était venu la voir lors de la Fashion Week à Paris. « Elle ne savait pas que je venais. Je suis venu toquer à la porte de sa chambre d’hôtel… Mais elle a remarqué que j’étais là car mon numéro apparaissait comme un numéro européen sur son portable » a-t-il expliqué avec humour. Mais même si ça « n’était plus vraiment une surprise », le top de 21 ans a joué le jeu et le couple a passé un week-end « formidable » dans la capitale française.

Tout semble donc aller pour le mieux pour l’un des couples les plus glamour de la planète people.