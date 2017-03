Drake vient tout juste de dévoiler son nouvel album, « More Life », ce week-end, et ce nouvel opus est déjà un carton. Il bat des records sur les plateformes de streaming, Spotify et Apple Music. Le nouveau projet de Drake contient 22 titres, en collaboration avec de nombreux rappeurs comme Kanye West ou encore Young Thug, et l’album a été écouté plus de 90 millions de fois, depuis sa sortie. Dès le premier jour, « More Life » a cumulé les écoutes sur Spotify, où il a été écouté 61,3 millions de fois en 24h. Drake a ainsi battu le record d’Ed Sheeran, avec son album « Divide », qui avait été écouté 56,7 millions de fois. Dreezy avait prévu de sortir son album en décembre dernier, mais l’ex de Rihanna avait retardé la sortie, laissant ses fans incertains quant à la future date de sortie. Si ses fans ont dû attendre trois mois de plus que prévu, l’attente en valait finalement bien le coup. Par ailleurs, le canadien de 30 ans avait précédemment révélé qu’il voulait qu’on se rappelle de lui et de sa musique. Il avait déclaré : « Je veux que les gens restent excités, [je veux] leur donner de la nouvelle musique, leur montrer que j’ai toujours faim. Je le fais pour qu’on se rappelle de moi comme un avant-gardiste. Je veux qu’on se souvienne de moi… En tant qu’artiste ».

