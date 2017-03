George Clooney a décidé de surprendre une de ses fans de 87 ans, en se rendant à sa maison de retraite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. La star d’« Urgences » n’est pas venu les mains vides puisqu’il a apporté un bouquet de fleurs et une carte d’anniversaire, ce qui a rendu la visite encore plus extraordinaire pour sa fan. Avant de repartir, l’acteur a pris le temps de prendre une photo avec son admiratrice de longue date, Pat Adams, et n’a pas hésité à publier la photo sur les réseaux sociaux. Pat Adams a ainsi pu réaliser son rêve en célébrant, ce dimanche 19 mars, sa journée d’anniversaire avec son idole.Le personnel de la maison de retraite avait écrit à George, lui expliquant qu’une visite à Pat lui permettrait de réaliser son rêve.George Clooney vit à proximité. Il a emménagé dans une maison de campagne à Sonning, avec son épouse Amal, en attendant l’arrivée de leurs jumeaux. Le futur papa a donc accepté de venir réaliser le rêve de Pat. L’acteur est arrivé inopinément à Sunrise of Sonning et tenait la lettre que le personnel lui avait envoyée quand il a sonné à la porte. « Ce fut un geste classe d’un homme merveilleux » a déclaré un porte parole de Sunrise of Sonning et Pat « était absolument ravie de rencontrer son idole, c’était une si belle surprise de voir George la saluer avec des fleurs et une carte. » Malcolm Hague, le directeur général de la maison de retraite, a également déclaré : « Nous sommes très heureux que le souhait de Pat se soit réalisé. »

