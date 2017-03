Si Jennifer Lopez a longtemps été bouleversée par son divorce avec Marc Anthony, avec qui elle a eu ses jumeaux, Emme et Maximilian (9 ans), la chanteuse de 48 ans est finalement ressortie grandie de cette expérience, qui a rendu toute sa famille plus forte, selon elle. Marc et J-Lo se sont séparés en 2014 mais les ex-amants sont restés en bons termes, notamment pour le bien-être de leurs enfants. Jennifer pense que ce divorce a été une « bonne chose », et est ravie de continuer à collaborer avec Marc. Elle a déclaré : « Au début, je me disais ‘on est bien avec les enfants et tout, mais si on travaille ensemble, va-t-on se remettre ensemble ?’ Mais ça a été génial. Honnêtement, ça a même aidé notre relation. » En plus de passer du temps ensemble, Marc et Jennifer passent beaucoup de temps en famille, et le bonheur de leurs jumeaux passe avant tout. « Nous sommes vraiment en bons termes, et les enfants passent plus de temps avec nous ensemble, et ils nous voient travailler ensemble. C’est juste une bonne chose pour toute la famille. » a expliqué l’interprète de « Get Right ». Jennifer avait pourtant été « dévastée » par ce divorce. Elle pensait finir sa vie avec le père de ses enfants, et avait précédemment révélé : « C’était dévastateur et horrible. Je pense que Marc et moi pensions tous les deux qu’on resterait ensemble pour les 40 prochaines années, jusqu’à ce qu’on meurt. Ça a été la plus grosse déception de ma vie. […] J’attendais le prince charmant. Toutes les personnes que je rencontrais devait être la personne avec qui je passerais le reste de ma vie. Et puis vous réalisez, ‘Je suis forte, je m’occupe de moi-même, je suis mon propre sauveur’. »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.