Michael Jackson aurait essayé d’espionner le groupe U2, il y a quelques années. L’icône de la musique était apparemment obsédé par le groupe irlandais, surtout après le succès de leur album « The Joshua Tree », en 1988. Michael aurait même envoyer une équipe spéciale à Dublin, pour filmer et obtenir des enregistrements de U2 en studio. Il voulait tout savoir du groupe, et découvrir leurs secrets. Malheureusement pour lui, son plan aurait été découvert par le manager de U2, Paul McGuinness. Bono s’est également confié au journal The Sun sur le sujet, et a déclaré : « Michael voulait nous observer dans notre habitat naturel ». Huit ans après sa mort, cette rumeur vient noircir la réputation de Bambi. Malgré tout, l’interprète de « Thriller » reste toujours un modèle pour de nombreuses personnes, dont sa fille Paris, qui essaie de s’imposer dans le monde d’Hollywood aujourd’hui. Modèle et actrice, la jeune femme de 18 ans a révélé qu’elle s’inspirait beaucoup de son papa, même si elle ne s’imagine pas une seconde faire carrière dans la musique. Elle espère avoir une carrière aussi réussie que son père.

