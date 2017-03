Robert Downey Jr. va succéder à Eddie Murphy et se glisser à son tour dans la peau du Dr. Dolittle. L’acteur de 51 ans -célèbre pour avoir incarné le superhéros Iron Man dans plusieurs films de l’univers Marvel- va donc reprendre le rôle du fameux vétérinaire qui possède le don de parler aux animaux. Le long-métrage devrait être écrit et réalisée par Stephen Gaghan qui a récemment démontré ses talents de réalisateur dans le film « Gold » à l’affiche duquel on retrouve l’acteur Matthew McConaughey.

