Wyclef Jean a décidé de poursuivre la police de Los Angeles en justice, après avoir été arrêté par erreur dans les rues de Los Angeles. Le musicien de 47 ans travaillait en studio sur de nouvelles chansons, avant de se faire interpeller par la police, qui l’a confondu avec un autre homme. Les forces de l’ordre étaient à la recherche d’un « homme noir avec un bandana rouge » qui venait de braquer une station essence mais ils ont fait une grave erreur en arrêtant Wyclef. Même si le chanteur leur a expliqué qu’ils se trompaient sur son identité, et qu’il était en train d’enregistrer de nouvelles musiques en studio, les policiers l’ont tout de même menotté. En colère, Wyclef a déclaré qu’il allait les traîner en justice. La star a également filmé la scène et partagé le tout sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut l’entendre dire : « Pouvez-vous leur donner l’adresse du studio ? Juste que vous soyez tous au courant, je vais poursuivre la police de Los Angeles en justice, s’il vous plaît, je vais vous traîner en justice parce vous m’avez enlevé mon chapeau et vous m’avez mis les menottes ». L’interprète de « Ready or Not » a également expliqué toute la situation sur Twitter, dans plusieurs tweets, il a déclaré : « LAPD un autre cas d’erreur d’identité [ …] La police m’a demandé de lever les mains. Puis ils m’ont dit de ne pas bouger. J’ai été directement menotté avant même qu’on me demande mon identité… On ne m’a pas non plus dit pourquoi j’étais menotté. » Ce n’est pas la première fois que la police américaine crée la polémique, et Wyclef a décidé d’agir contre la violence policière.

