600.000, c’est le nombre de billets qu’Adele a vendu lors de sa tournée de huit concerts en Australie. L’interprète de « Hello » a donné le plus grand concert jamais donné sur le sol australien au stade ANZ de Sydney où la star s’est produite devant 100.000 personnes. L’un des promoteurs de la tournée évènement d’Adele, Michael Coppel a révélé au quotidien australien The Daily Telegraph: «De toutes les tournées sur lesquelles j’ai pu travailler, celle d’Adele est celle qui a généré le plus de ventes. C’est assez remarquable surtout après avoir travaillé avec Pink, U2, Fleetwood Mac et Roger Waters. » Et selon Coppel, Adele n’est pas près de se reproduire au pays des Kangourous, il a conclu: « On pourrait ne pas la revoir de sitôt ».

Les places du spectacle d’Adele à Perth, dans l’Ouest australien, se sont écoulées très rapidement, une première dans l’histoire du stade Domain. Tandis que ses deux shows de Brisbane ont ensemble rameuté 120.000 personnes.