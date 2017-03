Ce n’est pas la première fois que Demi Lovato se fait pirater. A force, l’actrice n’y fait même plus attention et s’en fiche totalement. Alors qu’une nouvelle photo de sa poitrine a fuité sur le net, la jolie brune a mis les choses au clair sur Twitter. Il n’y a pas de quoi paniquer, selon elle, puisqu’il ne s’agit que de son décolleté. Qui n’a jamais vu le décolleté d’une femme ? Elle a ainsi écrit sur le célèbre réseau social de l’oiseau bleu : « J’adore comme tout le monde s’affole pour une photo. Ce n’est pas du nu et c’est juste un décolleté ». Habituée à se faire hacker, la jeune femme de 24 ans, qui n’a pas non plus hésité à se dénuder pour certains magazines, a rappelé qu’il y avait d’autres photos d’elle nue disponibles un peu partout. Sur un ton humoristique, elle a rajouté : « Sinon tout le monde m’a déjà vue nue PAR CHOIX avant… #vanityfair #bienessayé #décolletéautop #messeinsnesontmêmepasaussigros #angles ». La petite-amie du champion d’arts martiaux mixtes, Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos avait effectivement dévoilé des photos d’elle dénudées dans le célèbre magazine américain Vanity Fair. Par ailleurs, elle avait aussi fait le buzz en 2013, quand des photos d’elle très osées avec son ex, Wilder Valderrama, avaient été diffusées sur la toile. Comme Emma Watson, Amanda Seyfried, Mischa Barton et bien d’autres, Demi fait partie des nombreuses cibles des hackers.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.