Keith Urban est capable de tout par amour, et d’autant plus pour Nicole Kidman et leurs enfants. En couple depuis 2005 et mariés depuis le 25 juin 2006, Nicole Kidman et Keith Urban ont deux filles ensemble, Sunday et Faith. Lors d’une interview, Keith Urban a révélé que sa famille était sa priorité et que son amour pour Nicole Kidman, son épouse de 49 ans, ne connaît aucune limite. Le chanteur est capable de toutes les folies pour sa bien-aimée. Il a une fois fait le voyage des États-Unis vers l’Australie pour passer quelques heures avec Nicole car elle était enceinte. Le musicien de 49 ans a fait ce long voyage de 14 heures, alors qu’il était en tournée en Amérique. Nicole devait passer une échographie et Keith voulait être présent pour sa femme. Et cet amour sans limite est bien réciproque puisque Nicole se dit « chanceuse » d’être marié au guitariste. Elle avait précédemment révélé : « Keith et moi disons toujours que nous sommes si chanceux de nous avoir dans ce monde, de pouvoir revenir à cet amour et cette force est si nourrissante et puissante. »

