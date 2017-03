Kesha vient de perdre une nouvelle bataille contre son ancien producteur Dr. Luke, de son vrai nom Lukasz Gottwald. Alors qu’elle demandait à ce qu’on mette fin à son contrat avec Dr. Luke et Sony, la chanteuse a perdu ce nouveau procès. Celui qu’elle accuse de viol semble avoir une immunité devant la justice, puisque ce n’est pas la première fois que Kesha perd un procès contre lui. Par ailleurs, Dr. Luke la poursuit également. Après avoir été accusé d’abus sexuel, il estime que la chanteuse fait tout pour détruire son image et sa carrière. Kesha a affirmé que les patrons de la compagnie de Dr. Luke n’avaient pas respecté leur contrat en refusant de lui envoyer des états comptables et de payer ses redevances, et elle a également prétendu que Dr. Luke voulait la laisser sans rien, en refusant de travailler sur un nouvel album. En réponse, l’équipe juridique du Dr. Luke a soutenu que c’était Kesha qui devait 1,3 million de dollars de redevances à la compagnie de production. Avec ses déclarations publiques sur les abus de son producteur, Kesha a obtenu le soutien de l’opinion publique mais elle a encore du travail avant de convaincre le tribunal de New York.

