Lindsay Lohan va faire son grand retour cette année, avec sa propre émission « The Anti-Social Network », où elle compte piéger ses fans. Elle prendra le contrôle de leurs réseaux sociaux pendant 24 heures et elle compte bien surprendre les spectateurs. Dans la bande annonce du programme, diffusé pour la première fois le 21 mars, l’actrice explique : « J’aime les réseaux sociaux, je suis les réseaux sociaux. Tout le monde sait que vous ne devriez jamais laisser votre téléphone … surtout près de moi. » Et alors que la bande annonce continue, Lindsay déclare : « J’ai décidé de détourner vos réseaux sociaux pendant 24 heures. » Lindsay jouera des tours aux spectateurs en envoyant des messages à leurs amis et en publiant des statuts pour eux. Leurs abonnés devront également accomplir les défis proposés par Lindsay afin de gagner des prix. En tant qu’utilisatrice des réseaux sociaux, Lindsay met son expertise et son expérience au profit de ce nouveau show. La star de « Lolita Malgré Moi » aime beaucoup ce genre d’émissions, où des spectateurs se font piéger. En 2003, elle a elle-même été la victime d’Ashton Kutcher, sur MTV. L’acteur l’avait piégée devant le monde entier, et aujourd’hui la belle Lindsay compte prendre sa revanche.

