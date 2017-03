Yolanda Hadid va faire son retour sur le petit écran. La mère de Gigi et Bella Hadid qui s’illustrait dans le programme phare de la chaîne américaine BRAVO, « Real Housewives Of Beverly Hills » devrait apparaitre dans «Model Moms » une nouvelle émission de téléréalité qui suivra les aventures des mamans de top-modèles. Dans cette compétition, Yolanda devrait servir de mentor aux mannequins en herbe en leur donnant des conseils sur comment réussir sur les podiums et en dehors. « Model Moms » placera chacune des participantes et leur mère dans un camp d’entrainement intensif pendant huit semaines, dans lequel elles devront faire face à des épreuves physiques et morales nécessaires pour devenir une star. Chaque semaine un prix de 5.000 dollars sera remis à une des candidates afin que celle-ci réinvestisse la somme dans sa carrière de mannequin.

