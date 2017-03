Pour la diffusion de la saison 5 de « Bates Motel », où elle incarne Marion Crane, Rihanna a décidé de partager ce moment avec ses fans, en organisant un Instagram Live où elle pouvait filmer ses réactions et échanger avec ses abonnés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Rihanna a bien fait rire tout le monde. Alors qu’elle découvrait ses scènes de sexe avec l’acteur Austin Nichols, à l’écran, la belle barbadienne s’est tout de suite couverte le visage avec ses mains. L’interprète de « Work » trouvait la scène « dégoûtante » et a avoué qu’elle ne supportait même pas d’entendre sa voix. RiRi a ainsi déclaré : « C’est tellement bizarre, oh mon Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas entendre ma voix. C’est genre dégueulasse ! » Toujours très terre à terre, Rihanna a ensuite annoncé qu’elle allait boire un shot de tequila à chaque fois qu’elle s’entendrait dire « Norman » dans la série. Les Navy, nom donné à ses fans, étaient ravis de pouvoir partager ce moment avec leur idole, et même si la star a avoué qu’elle n’avait pas pu lire tous leurs commentaires, elle leur a donné rendez-vous la semaine prochaine, pour un nouveau live, pendant la diffusion de la série. L’interprète de « Work » n’a participé qu’à deux épisodes de la saison, mais les producteurs, Carlton Cuse et Kerry Ehrin ont révélé qu’ils souhaitant la voir jouer Marion Crane car ils étaient deux grands fans de la chanteuse.

