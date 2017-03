Rupert Grint et Ed Sheeran ont pas mal de points communs : les cheveux roux, une bouille attachante et énormément de talent. C’est donc sans surprise que certains confondent les deux stars.

Rupert qui incarnait Ron Weasley dans la saga « Harry Potter » a révélé qu’il était fréquemment pris pour Ed et pour se moquer de ce phénomène, l’acteur de 28 ans est apparu dans une vidéo humoristique dans laquelle il se déguise en Ed. Tout y est tatouages, guitare, coiffure il porte même une chemise bleue à gros carreaux, look signature du chanteur britannique. Puis au moment de chanter il dit: « La vérité c’est qu’Ed Sheeran n’existe pas.» Puis Rupert déchire sa chemise sous laquelle il porte un T-shirt Gryffondor, en référence à sa maison dans la célèbre saga fantastique. L’acteur déclare ensuite: « Mon nom est Rupert Grint. Après Harry Potter tout ce que je voulais c’est élargir ma présence … Créer de la véritable magie. Donc j’ai créé ce personnage. Il avait la voix d’un ange… quelques poils au visage, une guitare, un peu de flanelle. Je l’ai appelé Ed. Ed Sheeran. C’est un nom très bizarre n’est-ce pas? » Il a ensuite ajouté: « Je ne m’attendais pas à ce que les gens croient qu’il était réel. C’est devenu mon plus grand accomplissement […] »

Cette vidéo intervient quelques semaines après que Rupert a avoué qu’on le prenait pour Ed une fois sur deux. Il disait alors: « C’est un peu 50/50 désormais. Quand quelqu’un m’arrête dans la rue, ça peut aller dans un sens ou dans l’autre. Je pourrais être Ed ou être moi. »