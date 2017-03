Selena Gomez se sent « plus créative quand elle est triste ». Après avoir connu une longue période de dépression, où elle s’est mise à l’abri des feux des projecteurs, la belle brune s’est confiée au micro de Vogue, pour leur célèbre interview en 73 questions très rapides. La petite-amie de The Weeknd a ainsi révélé qu’elle adorait les « choses dépressives » et que les gens seraient surpris de savoir à quel point. Ce sentiment de tristesse l’aide à être plus créative, et lui permet de trouver plus d’inspiration. Pourtant, Selena semble aujourd’hui aller beaucoup mieux. En pleine préparation de son nouvel album, elle a également décidé de lancer sa propre marque d’accessoires, et continue de filer le parfait amour avec le chanteur Abel Tesfaye. Si elle sera peut-être moins créative en étant heureuse, elle reste très productive. Par ailleurs, la star, qui est une des personnalités les plus suivies sur Instagram, a avoué que son mot préféré était « reconnaissant » parce qu’elle sera toujours très reconnaissante envers ses fans, qui la soutiennent chaque jour, même si elle avait précédemment révélé que son « addiction » à Instagram l’avait fait se sentir mal dans sa peau pendant longtemps. Elle avait expliqué : « J’étais accro, et j’avais l’impression de voir des choses que je ne voulais pas voir [ …] . Je finissais toujours par me sentir comme de la m**** quand je regardais Instagram. C’est pourquoi j’y vais moins, je fais un peu le fantôme. »

