Jennifer Lopez pense qu’il est « encore difficile » pour les femmes d’avoir un « rôle important » dans des films aujourd’hui. La chanteuse, actrice et productrice de 47 ans, qui est la fille de parents porto-ricains, a eu la chance d’avoir le rôle Selena dans le film éponyme. La jolie brune est encore honorée d’avoir été choisie pour ce rôle parce qu’elle ne pense pas que beaucoup de femmes ont la chance de débarquer et d’avoir un de ces rôles emblématiques, qui propulsent une carrière cinématographique. Depuis ce rôle, J-Lo a construit son empire en tant que chanteuse, actrice et productrice accomplie, devenant l’une des célébrités latines les plus influentes. Mais malgré ce succès, la bomba latina affirme que les femmes font encore face à des inégalités dans le monde du cinéma. Elle a expliqué : « Je pense que c’est encore difficile pour les femmes, en particulier d’origine latine. Quand je pense à Selena, j’ai eu beaucoup de chance d’avoir un rôle comme ça. Mais c’est encore une lutte pour les femmes. » Jennifer a également profité de la promotion de la nouvelle saison de l’émission « World of Dance » pour revenir sur ses débuts difficiles. Elle a déclaré : « à ce stade, vous devez créer vos propres opportunités et je pense que c’est pourquoi j’ai tellement plus ma place dans la production. »

