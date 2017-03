Carrie Fisher est décédée le 27 décembre dernier, suite à une crise cardiaque. Si les directeurs de « Star Wars » auraient pu décider de numériser son image pour s’en resservir dans les prochains films, ils ont décidé de laisser le dernier volet dans lequel elle apparaît comme il est. Trois nouveaux volets doivent être filmés : l’épisode VII, VIII et IX. Malheureusement la production du film a été chamboulée par le décès de Carrie. Le PDG de Disney a ainsi déclaré : « Nous avons dû gérer une tragédie à la fin de l’année 2016. Elle [Carrie] est dans [l’épisode] VIII, et nous ne changerons pas [l’épisode] VIII. Sa prestation, qui nous a vraiment plu, restera comme elle est. » La princesse Leia ne fera donc qu’une courte apparition dans le prochain volet du film qui l’a fait connaître, et la production veille à ce que l’image de l’actrice soit respectée et honorée. Sur le site StarWars.com, une déclaration officielle a ainsi été publiée : « Nous tenons à dire à nos fans que Lucasfilm n’a aucunement l’intention de recréer une image numérique de Carrie Fisher en tant que Princesse ou Générale Leia Organa. Carrie Fisher faisait, fait, et fera toujours partie de la famille Lucasfilm. Elle était notre princesse, notre générale, et plus important encore, notre amie. Nous sommes encore très touchés par sa disparition. Nous chérissons sa mémoire, son héritage en tant que Princesse Leia, et nous ferons toujours honneur à tout ce qu’elle a donné à Star Wars. »

