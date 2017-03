John Mayer, qui a sorti son titre "Still Feel Like Your Man" le mois dernier a admis que les paroles de la chanson parlaient de son ex petite-amie Katy Perry. Dans une interview avec le "New York Times", le chanteur a confié "A qui d’autre pouvais-je penser? Et au fait, c’est la preuve que je ne suis pas sorti avec beaucoup de filles au cours de ces 5 voire 6 dernières années. C’était ma seule relation amoureuse".

Voilà les paroles en questions :

"Still like the letters in your name and how they feel, babe (Comme j’aime encore comment résonnent les lettres de ton nom)/ Still think I’m never gonna find another you (Je pense encore que je ne trouverai jamais une autre toi) /Still like to leave the party early and go home, babe (Je quitte encore les soirées tôt et je rentre à la maison, bébé) / And don’t you know, babe (Et ce que tu ne sais pas, bébé) / I’d rather sit here on my own and be alone, babe. (Je préfèrerais être assis ici seul, juste tout seul, bébé).

Mais ce n’est pas la seule chanson que Katy a inspiré, puisqu’il a révélé qu’autres titres de son album "The Seach for Everything" parlaient d’elle. John a également confié au journal américain qu’en écrivant ces chansons, il s’était rendu compte qu’il avait vécu quelque chose de fort avec l’interprète de "Chained To The Rhythm". "Parfois, les larmes me venaient et je me disais, OK, John c’est plus qu’une petite relation insignifiante. C’est quelque chose de plus profond".

A bientôt 40 ans l’interprète de "Free Fallin" s’est aussi confié sur son désir de devenir père. "Je veux voir mon bébé avec un casque audio à côté de la scène" a-t-il révélé. "Je suis à l’heure pour ma carrière, mais je suis en retard dans ma vie personnelle". En effet, John (et il l’admet) a plutôt une réputation de play-boy depuis qu’il est notamment sorti avec Jennifer Aniston, Jessica Simpson et Taylor Swift et il essaie de s’en débarrasser en utilisant une application de rencontre dites exclusives. Le beau brun affirme cependant que cela n’aboutissait à aucune rencontre : "C’est beaucoup de blabla. (…) Il a peu de gens qui se rencontrent pour de vrai".