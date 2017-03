Kris Jenner a confié avoir eu très peur lors de l’annonce du cambriolage de Kylie Jenner, car elle pensait que celle-ci était chez elle à ce moment-là. La scène a été dévoilée ce vendredi dans un trailer de l’émission "L’Incroyable Famille Kardashian". On peut y avoir Kris au téléphone avec Kylie, qui lui raconte que le détecteur de mouvements de sa chambre s’est éteint alors qu’elle était sortie et qu’on avait "brisé" des fenêtres dans sa demeure. Le petit-ami de Kris, Corey Gamble, également au téléphone avec les filles, leur a ordonné de ne pas se rendre chez Kylie, pour leur sécurité. Dans la vidéo, cette dernière parait très inquiète, et notamment pour ses deux chiens et Kris la rassure en lui disant qu’il ne leur est probablement rien arrivé. Mais dès qu’elle raccroche, Kris perd totalement son calme et elle crie à Corey de la laisser partir chercher sa fille. Quand ce dernier refuse et se propose d’y aller lui-même, Kris qui semble très paniquée crie : "Je pense que tu ne comprends pas que ce sont mes filles! Je suis la seule à être dans le voisinage, alors si tu n’es pas réellement à deux ou trois minutes de là-bas, j’y vais maintenant!" Puis Kris continue : "Ne me dis pas de me calmer ! Tu ne peux pas dire à quelqu’un de se calmer alors qu’il est en pleine crise de panique!" Décidement, lorsqu’il s’agit de ses filles, maman Jenner ne plaisante pas !

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.