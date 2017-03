John Goldwyn, ancien directeur de production de Paramount, a confié mercredi à Page Six qu’il s’était disputé avec Tom Cruise en 2003, et que l’acteur lui avait alors fait part de ses craintes quant à la pratique de la scientologie. A l’époque, le producteur faisait son "Coming-out" et divorçait de sa femme Colleen Camp, elle-même scientologue. L’ex-femme avait alors été voir les leaders de l’église scientologue pour empêcher John d’avoir la garde de leur fille. Ce dernier, assez mécontent avait alors affirmé que l’église "utilisait la foi " pour l’éloigner de sa fille.

Après cet épisode, Tom s’était entretenu avec John. Il raconte: "Tom s’est mis très en colère car il pensait que je lançais une campagne anti-scientologue et il pensait que je le persécutais à cause de sa religion". C’est alors qu’il avait révélé : "C’est à cause de gens comme toi que je dois rouler dans une voiture blindée, et que je ne peux pas pratiquer ma religion ouvertement".

Mais les deux hommes s’étaient ensuite calmés grâce à l’intervention de l’ex- PDG de Paramount Picture, Sherry Lansing. Au final, Tom avait même aidé John à finaliser son divorce, comme l’a raconté le producteur.

"Dans les 24 heures suivant la dispute, c’était fini. Tom Cruise est l’homme qui m’a permis d’en finir avec mon divorce. C’est une belle histoire hollywoodienne."